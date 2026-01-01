MN - Pastore avvisa il Milan: "Veloci col mercato invernale, i giocatori servono oggi non a febbraio"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il mercato rossonero, la situazione di Mike Maignan e il nodo societario tra stadio e futuro. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Focus mercato: a questo Milan cosa serve davvero?

“Il mercato è sempre un tranello, un rebus. L’anno scorso a gennaio il Milan fece, a detta di molti il miglior mercato.. no, fu un disastro. A gennaio le cose si possono anche peggiorare non per forza migliorare".

Quali reparti da migliorare quindi?

"Füllkrug è un buon inizio, ma serve anche un difensore, magari centrale e sicuramente un esterno destro più affidabile dí Athekame e forse un altro attaccante visto il rendimento di Nkunku, doppietta contro il Verona a parte. Mi auguro che il Milan non vada troppo per le lunghe, perché a gennaio si giocano diverse partite. Prima arrivano meglio è, altrimenti arriva febbraio..".

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien