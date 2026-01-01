Fullkrug e le medie gol in carriera: 3 stagioni con numeri clamorosi

Niclas Fullkrug è di fatto un nuovo giocatore del Milan. Manca solo il comunicato ufficiale che potrà arrivare solo il 2 gennaio, giorno d'apertura del mercato e giorno di Cagliari Milan. Una volta arrivata l'ufficialità, l'attaccante tedesco sarà regolarmente arruolabile da Allergi proprio a partire dalla trasferta del 2 gennaio. Alto 189 cm, piede destro, Fullkrug sarà sicuramente importante per i rossoneri vista la sua grandissima fisicità e abilità nel gestire i palloni aerei, sia a livello di appoggio sia a livello di finalizzazione.

MEDIE GOL/ASSIST

2017/2018 - 36 presenze, 16 gol, 3 assist. Media gol 0.53, media assist 0.11

2018/2019 - 15 presenze, 3 gol, 2 assist. Media gol 0.16, media assist 0,08

2019/2020 - 11 presenze, 4 gol, 2 assist. Media gol 0,9, media assist 0,22

2020/2021 - 21 presenze, 6 gol, 0 assist. Media gol 0.61

2021/2022 - 36 presenze, 20 gol, 6 assist. Media gol 0.68, media assist 0.22

2022/2023 - 42 presenze, 25 gol, 7 assist. Media gol 0.58, media assist 0.18

2023/2024 - 55 presenze, 19 gol, 11 assist. Media gol 0.45, media assist 0.3

2024/2025 - 26 presenze, 6 gol, 2 assist. Media gol 0.34, media assist 0.23