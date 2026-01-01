VIDEO MN - Pavlovic non raggiunge l'aeroporto in pullman: il motivo

Circa un'ora fa il Milan è arrivato a Malpensa per partire verso Cagliari, dove domani sera giocherà contro i sardi all'Unipol Domus. Nelle immagini raccolte dal nostro inviato non compare Strahinja Pavlovic, che Allegri ha detto essere influenzato.

Il serbo dovrebbe comunque farcela per domani ed è con la squadra: non essendosi allenato a Milanello oggi non è arrivato in aeroporto in pullman con il resto dei compagni.