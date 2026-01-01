Allegri ironico: "Un vantaggio giocare il 2, se avessimo giocato il 3 allora qualche ragazzo il primo poteva fare serata, e invece così non l'hanno fatta"

vedi letture

Durante la conferenza stampa di Allegri prima di Cagliari-Milan è stato toccato anche il tema del calendario. Il tecnico rossonero ha risposto con la sua consueta ironia.

Le piace giocare di venerdì?

"Il calcio è meraviglioso: se giochi il venerdì e vinci è bello di giocare di venerdì, se non vinci è bello giocare di domenica. È importante non sprecare energie guardando il calendario, preparando partita per partita. Dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere l'obiettivo".

Nonostante il calendario lei è sempre così sereno. È davvero così o recita?

"Non c'è bisogno di recitare. Oggi è un vantaggio giocare il 2, perché se avessimo giocato il 3 allora qualche ragazzo il primo poteva fare serata, e invece così non l'hanno fatta".