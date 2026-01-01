MN - Milan in partenza verso Cagliari. C'è Fullkrug

Oggi alle 18:12News
di Manuel Del Vecchio

In questi istanti, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, il Milan sta partendo da Malpena alla volta di Cagliari, dove domani sera affronterà la squadra di Pisacane all'Unipol Domus. E lo farà con un Fullkrug in più: il tedesco si allena già da diversi giorni a Milanello e domani sarà ufficiale il suo arrivo dal West Ham.

In conferenza stampa Allegri ha informato che partirà dalla panchina.