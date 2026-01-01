Allegri: "Leao può partire dal primo minuto. Devo essere fortunato a scegliere bene chi mettere in campo prima e chi dopo"

di Manuel Del Vecchio

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa prima di Cagliari-Milan sulle condizioni di Leao:

"Leao è completamente ristabilito, ma è un mese che non gioca e vediamo fin quando può rimanere in campo".

Leao può partire dall'inizio?

"Può partire dal primo minuto Leao, poi devo vedere Pulisic. Fullkrug sicuramente verrà in panchina. Devo essere fortunato a scegliere bene chi mettere in campo prima e chi dopo".