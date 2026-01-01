MN - Maignan verso il rinnovo? Pastore: "Spero il Milan non abbia fatto uscire cifre e dettagli sui giornali per mettergli pressione, sarebbe controproducente"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il mercato rossonero, la situazione di Mike Maignan e il nodo societario tra stadio e futuro. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Futuro Maignan. Sensazioni?

“Sinceramente sarei sorpreso se rinnovasse, non vedo Maignan ancora con la maglia del Milan il prossimo anno. Al di là delle cifre non credo che Mike cambierà idea, soprattutto visto un suo ipotetico futuro in un campionato come la Premier, più appetibile della Serie A..".

Cosa pensi possa convincerlo a restare a Milano?

"Non so, tante cose. Se ribadisse la sua voglia di restare al Milan, per la città, i colori e soprattutto Allegri sarà una sorpresa per me, positiva ovviamente. Pesa molto il rapporto che Mike ha con la dirigenza del Milan e spero non abbiano fatto uscire apposta sui giornali cifre e dettagli per mettere pressioni al giocatore, sarebbe una mossa controproducente..”.

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien