Clamoroso, Maresca lascia il Chelsea dopo screzi con i dirigenti americani

Dopo giorni di tensioni tra Maresca ed il board americano del Chelsea, l'allenatore italiano ha deciso di lasciare i Blues con effetto immediato. Inconciliabili le differenze di vedute con i dirigenti statunitensi che, secondo quanto filtrato nei giorni scorsi, sconfinavano in aspetti sportivi che davano fastidio al tecnico.

"Il Chelsea Football Club e l'allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Durante la sua permanenza al Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per club FIFA. Questi risultati rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo. Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di riportare la stagione sulla strada giusta. Auguriamo a Enzo ogni bene per il futuro".