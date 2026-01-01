Ordine spiega: "Nessuno deve meravigliarsi per il fatto che sull’argomento calendario questa volta non sono intervenuto"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul calendario del Milan: "Ho letto nei giorni scorsi molti commenti e segnalazioni da parte di cronisti che seguono il Milan a proposito del calendario. In particolare l’attenzione è caduta su un paio di sfide da giocare tra giovedì e domenica. Nessuno deve meravigliarsi per il fatto che sull’argomento questa volta non sono intervenuto. La spiegazione è semplice: una volta può succedere che tocchi ai media segnalare l’anomalia. Ma se l’evento si ripete vuol dire semplicemente che il presidente Scaroni -colui che frequenta la Lega- non è stato attento. E tutto ciò non può che moltiplicare il rimpianto per il mancato arrivo di Galliani nella squadra dirigenziale rossonera".

Il Milan nel prossimo mese di gennaio è chiamato a giocarsi sei partite, alcune di queste molto importanti ai fini della classifica: ci sarà il recupero con il Como, la trasferta di Firenze sempre complicata e il big match contro la Roma all'Olimpico. Di seguito si riportano date, orari e assegnazioni televisive delle gare rossonere nel mese di gennaio:

18ª giornata - venerdì 02/01, ore 20.45: Cagliari-Milan (DAZN/NOW/SKY)

19ª giornata - giovedì 08/01, ore 20.45: Milan-Genoa (DAZN)

20ª giornata - domenica 11/01, ore 15: Fiorentina-Milan (DAZN)

recupero 16ª giornata - giovedì 15/01, ore 20.45: Como-Milan (DAZN)

21ª giornata - domenica 18/01, ore 20.45: Milan-Lecce (DAZN)

22ª giornata - domenica 25/01, ore 20.45: Roma-Milan (DAZN)