Modric, che numeri in A: oltre 10 km a partita, precisione nei passaggi al 91%MilanNews.it
Oggi alle 14:36
di Enrico Ferrazzi

Questi i numeri di Luka Modric nella Serie A 2025-2026 riportati dal sito della Lega Calcio Serie A:

PARTITE GIOCATE: 16
MINUTI GIOCATI: 1520'
GOL: 1
ASSIST: 2
AMMONIZIONI: 2
ESPULSIONI: 0

DISTANZA PERCORSA: 167 km
MEDIA KM PERCORSI A PARTITA: 10.4

TIRI TOTALI: 13
TIRI RESPINTI: 1
TIRI FUORI: 3
TIRI IN PORTA: 9

PRECISIONE AL TIRO: 56%
PRECISIONE NEI PASSAGGI: 91%