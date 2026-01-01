Maignan e i rigori: quasi già pareggiato il suo record stagionale

Se dovessimo individuare i tre migliori momenti del 2025 di Mike Maignan, sicuramente su due di questi saremmo tutti d'accordo: il rigore parato nel derby a Calhanoglu e in Milan-Roma a Dybala. Non solo per il gesto tecnico in se, ma soprattutto per importanza, entrambe le partite sono state vinte con 1 gol di scarto (Milan-Roma 1-0, Inter-Milan 0-1), che quindi sarebbero state quasi sicuramente pareggiate, e per l'importanza delle partite, entrambi big match. Ma oltre a questi, quanti rigori ha subito Maignan in carriera e quanti ne ha parati

IL DATO

Mike Maignan, nel corso della sua carriera da professionista, ha subito ben 67 rigori: 15 sono quelli parati mentre 52 quelli non. Su questi 15, 10 sono stati fondamentali e hanno concretamente influito sul risultato, mentre gli altri sono stati parati in partite che la sua squadra ha perso lo stesso. Tra tutti spiccano i due che abbiamo riportato in apertura, quello parato a Salah ad Anfield, nell'esordio in Champions League del Milan dopo 7 anni, e quello parato a Kvaratskhelia nei quarti di finale di ritorno di Champions League al Maradona. In tutta la sua carriera, contando solo le square di club, i rigori parati per stagione sono stati massimo 2, 2 come quelli parati quest'anno. Inserendo anche quelli della nazionale il record sale a 3 nel 2022/2023, parati a Berardi in campionato, Salah in Champions e Depay alle qualificazioni europei.