Pulisic: raggiunto il suo valore massimo. E che balzo dal 2024!

Il 13 luglio 2023 il Milan ufficializza l'acquisto di Christian Pulisic per una cifra pari a 20 milioni. Sin da subito si era capito che i rossoneri avessero fatto un grandissimo acquisto sottovalutato da tutti. Prestazioni, gol, assist, leadership, professionalità, sono alcune delle caratteristiche per le quali l'americano si è sempre saputo distinguere nel Milan e in tutta la Serie A. A dimostrazione di ciò, oltre alle prestazioni, ci sono le valutazioni di Transfermarkt che, come riportato sul proprio sito, evidenzia una crescita esponenziale dal 2023 ad oggi.

QUANTO È CRESCIUTO IL SUO VALORE NEL TEMPO?

Arrivato a un massimo di 60 milioni di euro, ai tempi del Borussia Dortmund e del Chelsea, piano piano Chris è entrato in un tunnel negativo che lo ha portato a svalutarsi nel tempo, fino ad arrivare a valere 25milioni, anno in cui è passato al Milan. Da lì la rinascita: un aumento progressivo che ha portato il numero 11 nel 2025 a tornare a valere 60 milioni, cifra record per il suo cartellino.