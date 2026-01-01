Fullkrug e quel premio condiviso con…Nkunku: quando i due segnarono 32 gol in Bundesliga

Niclas Fullkrug è di fatto un nuovo giocatore del Milan. Manca solo il comunicato ufficiale che potrà arrivare solo il 2 gennaio, giorno d'apertura del mercato e giorno di Cagliari Milan. Una volta arrivata l'ufficialità, l'attaccante tedesco sarà regolarmente arruolabile da Allergi proprio a partire dalla trasferta del 2 gennaio. Alto 189 cm, piede destro, Fullkrug sarà sicuramente importante per i rossoneri vista la sua grandissima fisicità e abilità nel gestire i palloni aerei, sia a livello di appoggio sia a livello di finalizzazione. Nonostante i numeri di quest'anno non siano stati dei migliori, complici anche parecchi infortuni, vogliamo riportare una curiosità statistica che riguarda la stagione 2022/2023.



PRIMATO CONDIVISO CON NKUNKU

Come detto correva la stagione 2022/2023, Niclas vestiva la maglia del Werder Brema, una squadra che non occupa le posizioni alte della classica. Eppure, il tedesco, quell'annata era riuscito a vincere il premio di capocannoniere con 16 gol in 28 partite. Non male per una squadra classificatasi poi 13° con 36 punti. Un traguardo che però non è stato raggiunto in solitaria: alla stessa cifra arrivò anche Christopher Nkunku, all'epoca in forza al Lipsia, arrivato 3°. Le due prime posizioni della classifica marcatori dunque erano occupate in solitaria dai due attaccanti che adesso giocano insieme con la maglia rossonera e sono entrambi in cerca di riscatto. Dimostrazioni di quanto basti pochi nel calcio per arrivare dalla stelle alle stalle e di quanto però, sia Niclas che Christopher, siano attaccanti forti che sanno fare gol.