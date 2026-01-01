MN - Pastore sullo scudetto: "Inter e Napoli avanti, il Milan può solo che inserirsi e approfittare"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il mercato rossonero, la situazione di Mike Maignan e il nodo societario tra stadio e futuro. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Una stagione positiva, finora..

“Sì certo. A ottobre ero abbastanza ottimista sulla stagione del Milan, in realtà lo sono ancora adesso ma per lo scudetto ovviamente vedo più Inter e Napoli, al di là dei loro impegni incessanti in Champions. Se poi ci dovessero essere dei tracolli, vedi appunto l’Inter nella scorsa stagione allora il Milan sarebbe chiamato a inserirsi nella lotta al titolo. Obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, ma occhio perché ci sono tante squadre interessanti come il Como, ad esempio. Il Milan ha quindi bisogno di qualche giocatore in più, e forse anche di un modo di stare in campo meno legato all’episodio. La fase difensiva a volte non è sufficiente, vedi le partite contro Sassuolo per esempio”.

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien