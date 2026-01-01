Statistiche, numeri e classifica: il 2025 del Milan in Serie A

Siamo neanche a metà della stagione ancora ma nonostante questo si è concluso da poche ore l’anno solare 2025. Un anno che ha visto il Milan passare dai fischi e dall’abbandono delle tribune del proprio tifo organizzato sia a Roma in finale di Coppa Italia, sia nell’ultima partita di campionato 24/25 contro il Monza, addirittura dopo pochi minuti dall’inizio della gara, ai 72mila presenti a Milan-Verona che incitavano la squadra 2° in classifica. Ma com’è andato questo 2025 rossonero con i numeri?

LA CLASSIFICA

Il Milan, nella classifica della Serie A 2025, si colloca alla quarta posizione con 71 punti conquistati, a -11 dalla Roma Capolista. 21 le vittorie, 8 i pareggi e 8 le sconfitte che hanno portato il Milan nell’ultimo posto che fa accedere virtualmente alla Champions. 62 i gol fatti e 39 i gol subiti per una differenza reti di +23.

Queste le prime 6 posizioni:

1. Roma 82 pt.

2. Inter 77 pt.

3. Napoli 75 pt.

4. Milan 71 pt.

5. Juventus 70 pt.

6. Bologna 60 pt.