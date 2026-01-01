Gol, assist e tiri: le statistiche di Modric nella Serie A 2025-2026
Questi i numeri di Luka Modric nella Serie A 2025-2026 riportati dal sito della Lega Calcio Serie A:
PARTITE GIOCATE: 16
MINUTI GIOCATI: 1520'
GOL: 1
ASSIST: 2
AMMONIZIONI: 2
ESPULSIONI: 0
DISTANZA PERCORSA: 167 km
MEDIA KM PERCORSI A PARTITA: 10.4
TIRI TOTALI: 13
TIRI RESPINTI: 1
TIRI FUORI: 3
TIRI IN PORTA: 9
PRECISIONE AL TIRO: 56%
PRECISIONE NEI PASSAGGI: 91%
