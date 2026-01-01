Rafa Leao sempre più rossonero: ecco il suo 2025 con la maglia del Milan

Rafa Leao, alle prese con diversi infortuni che lo sta tenendo lontano dal campo per parecchio tempo, più di quanto ci eravamo abituati in questi anni, rimane comunque una pedina fondamentale per l'attacco e per tutta la squadra. Un trascinatore che, nonostante alcuni alti e bassi, raggiunge sempre numeri impressionanti relativi soprattuto ai gol e agli assist. Molte sono le partite in cui Rafa anche quest'anno ha inciso pesantemente, partendo dall'ultima contro la Fiorentina in campionato, dove grazie alla sua doppietta il Milan ha ribaltato il risultato con la Fiorentina, alla finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, giocata ormai un anno fa, dove entra sullo 0-2 e fornisce l'assist ad Abraham per il 3-2 al 90'. Ma com'è stato il 2025 di Rafa a livello numerico?

I NUMERI

40 presenze totali tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. 12 reti realizzate e 8 assist forniti per un totale di 20 gol in cui c'è lo zampino del portoghese. Una media quindi di 1 g/a ogni 2 partite. 9 le ammonizioni prese, 0 espulsioni, è subentrato in campo ben 10 volte ed è stato sostituito 17. Un 2025 sicuramente importante che i tifosi rossoneri sperano possa essere di buon auspicio per l'anno nuovo appena inizato.