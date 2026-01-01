Sabatini: “Una volta sola Pulisic e Leao titolari insieme. Il Milan sta facendo il massimo”

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha ricordato nel suo canale YouTube che il Milan in questo campionato ha potuto schierare solo una volta dal primo minuto in contemporanea sia Leao che Pulisic. Queste le sue parole:

“Io ricorda un particolare che viene abbastanza dimenticato nella narrazione che viene fatta un po’ confusa sul Milan di Allegri, su alcuni giocatori, e su Allegri stesso: il Milan finora in tutte le partite ha schierato solo una volta Pulisic e Leao titolari. Tutte le altre volte uno dei due non c’è stato. In questa situazione viene da sottolineare che il Milan è l’evidenza dei fatti che sta facendo sinceramente il massimo, poi nessuno è perfetto. Se avesse vinto con Cremonese, Pisa, Parma sarebbe a punteggio pieno, che discorsi. Credo che siano incidenti di percorso difficili da spiegare se soprattutto confrontati con i risultati negli scontri diretti”.