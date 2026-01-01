Pulisic, i numeri parlano chiaro: 2025 straordinario!

vedi letture

Si è conclusa un'annata a dir poco strepitosa per l'americano rossonero Christian Pulisic. Il numero 11 è stato forse il più grande trascinatore della rosa anche e soprattutto nei momenti più complicati di questa annata. Gol, assist, leadership, alcune delle caratteristiche che hanno reso Pulisic un punto fermo e fondamentale per ogni allenatore che si è seduto sulla panchina, da Conceicao ad Allegri. Eppure, non sembra che nell'opinione pubblica, l'americano abbia la considerazione che si merita: viene spesso sottovalutato e mai inserito tra i grandi del nostro campionato, nonostante i numeri parlino chiaro. E quindi vediamoli i numeri di Chris Pulisic nel 2025:

I NUMERI

44 le presenze totali tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Numero che, escludendo qualche piccolo acciacco, sarebbe potuto essere anche più grande, sinonimo di grande fiducia da parte dei suoi allenatori. Sono ben 18 i gol, numero strepitoso se associato ad un giocatore che non è una punta di ruolo. Da sottolineare poi che non solo il numero è alto, ma molti di questi sono stati gol decisivi in partite importanti: basti pensare al gol in finale di Superocoppa contro l'Inter, al gol nel derby di quest'anno finito 0-1 e tanti altri. Ai 18 gol vanno sommati 8 assist che fanno arrivare a 26 i gol in cui c'è stato lo zampino di Christian. 1 g/a ogni 0,59 partite, dato incredibilmente straordinario. 4 le ammonizioni, 9 le volte che è subentrato e 16 le volte che è stato sostituito.