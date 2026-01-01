Milan, con Rabiot in campo vinci quasi sempre: i numeri
Adrien Rabiot, arrivato nelle ultime ore del mercato estivo dal Marsiglia a titolo definitivo, è stato voluto fortemente da Massimiliano Allegri, che non lo toglie praticamente mai dal campo: quando è stato disponibile, infatti, il francese ha giocato sempre titolare e non è stato mai sostituito dall'allenatore livornese che lo conosce bene dai tempi della Juventus.
Guardando i numeri del Diavolo in questa prima parte di stagione, si può notare che con Rabiot in campo in campionato sa praticamente solo vincere: nove partite giocate con un bilancio di sette vittorie e due pareggi. Sono invece arrivate due sconfitte in Coppa Italia contro la Lazio e in Supercoppa Italiana contro il Napoli.
