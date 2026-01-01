Milan, Allegri vicino alle 200 panchine in rossonero: ecco quando raggiungerà questo traguardo
Massimiliano Allegri è vicino a raggiungere il traguardo delle 200 panchine alla guida del Milan (cotnando tutte le competizioni): il tecnico livornese è attualmente a quota 198 presenze da allenatore rossonero e dunque raggiungerà quota 200 panchine con il Diavolo giovedì 8 gennaio 2026 nella gara casalinga contro il Genoa (calcio d'inizio alle 20.45). La prima volta che Allegri ha guidato il Milan da allenatore risale al 29 agosto 2010 in un match di campionato contro il Lecce (4-0 per i rossoneri il risultato finale).
Questo il bilancio di Allegri da allenatore del Milan:
PANCHINE: 198
VITTORIE: 103
PAREGGI: 54
SCONFITTE: 41
GOL FATTI: 335
GOL SUBITI: 194
