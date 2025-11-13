Il figlio di Ronaldinho all'Hull City: "Non sento alcuna pressione: devo solo essere felice"

Sulle frequenze di BBC Radio Humberside, nel Regno Unito, è stato intervistato Joao Mendes, noto più comunemente come il figlio di Ronaldinho. Il classe 2005 milita infatti nelle squadre giovanili dell'Hull City, in Inghilterra, dopo essere cresciuto nel settore di un'altra squadra britannica come il Burnley. Nell'intervista rilasciata dice di lasciare da parte la pressione di avere un padre dal nome così altisonante.

Le parole del figlio di Ronaldinho: "Non sento alcuna pressione. Ho sempre avuto chiaro nella mia mente che io sono io e lui è lui. È normale che la gente mi veda come suo figlio, ma questo non influisce su di me né sul mio modo di giocare. Non me ne importa nulla. Tutta la mia famiglia mi dice sempre che sono solo chiacchiere e che non devo ascoltarle. Devo solo essere felice giocando a calcio"

Continua il figlio di Ronaldinho: "Sto solo lavorando sodo per guadagnarmi un posto. L'obiettivo principale è arrivare in prima squadra. Quando sono arrivato, il livello di forma fisica non era quello giusto, quindi ci sto lavorando. Gli allenatori lo capiscono e mi aiutano molto"