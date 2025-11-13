Italia, Gattuso "Domani non sarà facile, serve grande impegno"

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Il treno è partito, sta andando e credo che possiamo continuare a crescere. Comunque la mia testa è sulla partita di domani, non vado oltre". Lo ha detto il ct dell'Italia, Rino Gattuso, alla vigilia della partita con la Moldavia a Chisinau, avvertendo che non sarà una passeggiata. "Di facile non c'è nulla, ricordiamoci la partita con loro a Reggio Emilia quattro mesi fa - ha sottolineato -. Tanti hanno in testa la sconfitta per 11-1 con la Norvegia ma loro non sono quelli e domani non sarà una passeggiata".

"Quindi servirà grande impegno da parte di tutti, ma i giocatori in questi giorni di raduno hanno dimostrato professionalità, senso di appartenenza e la voglia e di questo devo ringraziarli - ha affermato il ct -. Domani ci sarà più di un cambio, ma niente paura, perchè ho fiducia di tutti. Scamacca e Raspadori partiranno dall'inizio, starà poi a noi capire quando non ne hanno più". (ANSA).