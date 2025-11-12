Qualificazioni Mondiali, l'Italia vuole 6 punti con Moldavia e Norvegia

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'Italia di Gattuso affronta domani la Moldavia, ultima nel Gruppo I con un punto in sei partite, ma la testa è al match-spareggio di domenica con la Norvegia. La gara di Chisnau non dovrebbe preoccupare gli azzurri, attesi ad una sfida apparentemente senza storia. La vedono così gli esperti di Sisal, che non hanno dubbi sul successo italiano, a un rasoterra 1,03, si sale addirittura a 50 volte la posta per la vittoria dei padroni di casa, difficile anche il pareggio, a 18,00. Oltre a vincere, l'obiettivo degli uomini di Gattuso é quello di segnare molti gol per ridurre il gap differenza reti con la Norvegia. La goleada è molto probabile: l'Over 3,50 è a 1,75, con l'Over 4,50 a 2,50 e il 5,50 a 4,25.

Sono tanti gli azzurri che si candidano al gol: in pole c'è Retegui, a 1,47, anche se dovrebbe partire dall'inizio Scamacca, che con la maglia della Nazionale non segna da oltre due anni: il suo ritorno al gol è a 1,75. Ottime chance anche per Raspadori, a 1,75, e Zaccagni, a 2,00. Nessuno però si fa illusioni sull'ipotesi di evitare i playoff. Nella stessa giornata infatti la Norvegia affronta l'Estonia da super favorita, con il successo a 1,02 contro il 60,00 degli estoni. (ANSA).