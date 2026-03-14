Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter può tornare a +10 sul Milan
Con la vittoria per 4-1 ai danni del Parma, la classifica del Torino prende una piega decisamente più positiva: tre punti che danno respiro ai granata che salgono a quota 33, a meno uno proprio dalla formazione che ieri sera hanno sconfitto in casa. Oggi in campo l'Inter che può nuovamente ricacciare il Milan a -10, ma anche il Napoli e la Juventus dirette concorrenti dei rossoneri per un posto in Champions League. I rossoneri invece impegnati domani sera all'Olimpico contro la Lazio.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in più
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