Ex campioni rossoneri e non solo: rileggi le dichiarazioni del World Legends Padel Tour

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Nel pomeriggio di ieri si è aperto il World Legends Padel Tour 2026 con la prima tappa di Milano. Sono stati davvero tantissimi gli ex campioni del Milan ma anche di altre squadre a partecipare alla prima giornata. Molti di loro si sono concessi ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it per rilasciare dichiarazioni in merito al momento della suqadra rossonera e non solo. Di seguito ti riportiamo i contributi più importanti arrivati da giocatori del calibro di Shevchenko, Dida, Costacurta ma anche Rakitic, Matri e Luca Toni.

MN - Shevchenko: "Grande lavoro di Allegri. A Modric piacciono i tifosi del Milan" - CLICCA QUI

MN - Dida: "Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, nessuno si aspettava un Milan secondo" - CLICCA QUI

MN - Costacurta: "Modric e Rabiot hanno cambiato il Milan. L'Inter vincerà lo scudetto" - CLICCA QUI

MN - Rakitic: "Incredibile quello che sta facendo Modric. In Spagna ci manca moltissimo" - CLICCA QUI

MN - Matri: "Dietro alla classifica del Milan c'è molto del lavoro di Allegri. Rimonta? Inter avvantaggiata" - CLICCA QUI

MN - Toni: "Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione" - CLICCA QUI