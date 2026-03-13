MN - Dida: "Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, nessuno si aspettava un Milan secondo"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, l'ex portiere rossonero Nelson Dida. Le sue dichiarazioni.

Il lavoro di Allegri:

“Sta facendo un grandissimo lavoro. Nessuno si aspettava che il Milan potesse essere secondo. Hanno cambiato tante cose, però secondo me il Milan sta facendo un bel campionato”.

Sarà un Mondiale senza Italia?

“Speriamo di no, speriamo che l’Italia possa qualificarsi e tornare a fare il Mondiale”.

Ancelotti è l’uomo giusto per il Brasile?

“Per me sì. Conosce tutti i giocatori brasiliani, sa come fare. Ha fatto una bella qualificazione”.

Gattuso invece può essere l’uomo giusto per l’Italia?

“Sì, con la sua grinta, il carattere, il suo impegno - perché lui è una persona che si dedica tanto”.

Cosa vuol dire per il Milan avere un portiere come Maignan?

“Lui è bravissimo, una bravissima persona. L’ho conosciuto quando ero il suo allenatore dei portieri, conosco il suo carattere, il suo desiderio di vincerlo. Avere in spogliatoio uno come lui è perfetto, è una persona perbene, gli piacciono le cose fatte bene, è una cosa positiva per il Milan”.

Ci credi a questa rimonta scudetto?

“Il Milan deve pensare a fare partita per partita. Il derby mi ha lasciato l’impressione che è una squadra forte, che è una bellissima squadra che però deve andare piano, vincere partita per partita”.

Cosa manca al Milan per tornare ai vertici?

“Magari vincere il campionato. Ma comunque sta facendo un bellissimo campionato, spero che il Milan ritorni in Champions”.

Che consiglio dai a Leao?

“Lo conosciamo tutti. È un grandissimo giocatore, veloce, forte. Deve trovare i suoi spazi e crederci di più”.

Saresti favorevole al VAR a chiamata?

“Sì, perché no? Ci sono tanti sport in cui è così, è una cosa positiva”.