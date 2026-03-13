MN - Rakitic: "Incredibile quello che sta facendo Modric. In Spagna ci manca moltissimo"

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Anche Luka Modric si è presentato oggi alla giornata inaugurale del Milano Open del World Legends Padel Tour 2026 che ha raccolto nel capoluogo milanese tanti ex campioni del calcio e non solo. Tra questi anche Ivan Rakitic, amico fraterno ed ex compagno di nazionale del centrocampista rossonero. E proprio Rakitic è stato intervistato dai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

Come hai trovato Modric?

"Abbiamo tanti anni di amicizia alle spalle e lo vedo uguale come il primo giorno: è un ragazzo e un giocatore incredibile, per me è come un fratello maggiore. Mi fa molto piacere vederlo dopo tanto tempo. Vi posso dire di godervi Luka: è incredibile quello che sta facendo e come si sta calando in questa squadra con i tanti giovani che ci sono"

Ti aspettavi un impatto di questo tipo in Serie A?

"Sempre dipende da lui. Non può essere una sorpresa perché continua a essere uno dei migliori centrocampisti del mondo. Quello che mi sorprende è che non ha continuato nel Real Madrid, lo dico da tifoso: sono contento che sia venuto qui in Italia, perché ha sempre detto di essere orgoglioso della sua carriera ma che gli mancava almeno un anno in Serie A. Allora consiglio di godervelo: a noi in Spagna ci manca moltissimo"

Potrebbe rimanere qui un altro anno?

"Mi devo congratulare con il direttore sportivo che lo ha portato in Italia e spero che magari possa riuscire a far rimanere Luka: penso che si stia divertendo molto e si vede, perché sennò non giocherebbe come sta facendo"

Dopo la vittoria nel Derby, il Milan può vincere il titolo?

"Beh, sicuramente è difficile. Credo che l'Inter sta facendo una stagione molto importante. Il Milan deve continuare con fiducia e con fiducia in Luka: se ci sarà un'opportunità, il Milan le sfrutterà"