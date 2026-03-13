MN - Matri: "Dietro alla classifica del Milan c'è molto del lavoro di Allegri. Rimonta? Inter avvantaggiata"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, un altro ex attaccante milanista come Alessandro Matri. Le sue dichiarazioni.

Il Milan ha vinto il Derby: campionato riaperto?

"Si può riaprire perché i punti a disposizione lo permettono. Però vedo l'Inter avvantaggiata rispetto al Milan, per il +7 e per la qualità della rosa"

Ti aspettavi un Derby di questo genere?

"Sì perché comunque è sempre stata una partita importante e sentita: nell'Inter c'erano assenze importanti va detto, come Thuram, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro. Assenze che abbassano il livello della squadra ma credo che la vittoria del Milan sia stata meritata, è stato comunque un Derby giocato bene sul campo"

Che tipo di attaccante serve al Milan? Hai un consiglio?

"Consigli? Ci sono i professionisti apposta e anche molto bravi. Credo che manchi un 9 con caratteristiche importanti e con caratura europea: credo sia questa la mancanza principale"

Fine settimana importante per un'eventuale rimonta rossonera...

"Sicuramente l'Inter ha un impegno importante con l'Atalanta che viene da un impegno di Champions non positivissimo e avrà voglia di riscatto. Può essere una prima tappa di avvicinamento anche se la rosa dell'Inter sia superiore e possa mantenere questa distanza"

MN - Come valuti il lavoro di Allegri?

"Io non faccio testo con Allegri, sono super partes, lo conosco e lo ho avuto in più di un'occasione: mi ha cresciuto. So come lavora, so quanto ci tiene alle vittorie e credo che dietro a questa classifica c'è molto del suo lavoro e valuto molto positiva la stagione del Milan. Chivu? È il primo anno in una grande squadra, non è mai semplice ma credo stia facendo un grande lavoro di valorizzazione dei giovani della rosa e sta dando spazio a tutta la squadra"

Cosa deve fare la Juve con il numero 9?

"I due nuovi acquisti non hanno convinto molto e soprattutto David possibilità ne ha avute. Vista l'identità che sta dando Spalletti credo che il rientro di Vlahovic sia importante: avanzando il baricentro in questo modo, il serbo potrebbe essere determinante negli ultimi metri. Lo rinnoverei: è un giocatore che mi piace molto anche se non viene da stagioni positive però in Europa non ce ne sono molti a basso costo"

MN - Su cosa lavorerà Allegri per alimentare il sogno scudetto?

"Come abbiamo detto, lo Scudetto dipenderà molto dall'andamento dell'Inter: il lavoro principale sarà tranquillizare la squadra, lavorare bene per raggiungere l'obiettivo Champions League e provando a vincerle tutte perché solo così puoi sperare di vincere il campionato"

Corsa Champions: chi è favorito?

"È una bella lotta. Il Como mi ha stupito, pensavo avesse un calo e invece sta avendo grande continuità. Ma dico Juventus perché credo molto nel ritorno di Vlahovic: come Malen ha dato tanto alla Roma, il ritorno di un centravanti può dare qualcosa alla Juve"

Sei favorevole al Var a chiamata?

"È complicato: potrebbe essere una delle tante soluzioni ma credo che debba esserci più attenzione da parte di tutti e bisognerebbe stare tutti più tranquilli per far lavorare bene gli arbitri"