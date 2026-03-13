MN - Toni: "Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, l'ex attaccante della Nazionale Luca Toni. Le sue dichiarazioni.

Campionato riaperto dopo la vittoria del Milan nel derby?

“Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione. L’Inter è la squadra più forte, ha 7 punti di vantaggio, chi la insegue è il Milan che comunque fa grandi prestazioni ma a volte perde punti con le piccole. Sinceramente è l’unica squadra che può tenere un po’ vivo il campionato, ma l’Inter la vedo avanti”.

Che tipo di attaccante serve al Milan per il futuro?

“Mi aspetto un attaccante forte, invece di prenderne 3 o 4 bisogna prenderne uno forte. In Italia non devono venire più giocatori a fine carriera, ma giocatori da Milan, Inter e Juve, che magari vogliono anche altre società ma che alla fine scelgono il Milan. Invece di prenderne 3-4 bisogna prenderne pochi ma buoni”.