Il Torino apre col botto la 29^ giornata: oggi in campo Inter, Napoli e Juventus

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La 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive si è aperta con un poker: il Torino ha battuto il Parma 4-1, proiettandosi con entusiasmo alla trasferta di San Siro contro il Milan di sabato prossimo (ore 18). Oggi le cose iniziano a farsi più bollenti, specialmente per la parte alta della classifica. Alle ore 15 scendono in campo Inter e Atalanta: la squadra di Chivu deve riscattarsi dopo la sconfitta nel Derby e vuole scacciare i fantasmi di una possibile rimonta; quella di Palladino deve reagire dopo la lezione subita dal Bayern in Champions. Alle 18 tocca al Napoli, in casa contro il Lecce: i partenopei con una vittoria si porterebbero a -1 dal Diavolo. Infine la Juventus sarà ospite dell'Udinese: i bianconeri alle 20.45 possono ridurre il gap da Como e Roma che si sfideranno domenica.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta

ore 18, Napoli-Lecce

ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa

ore 15, Pisa-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Bologna

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina