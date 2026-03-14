Il Torino apre col botto la 29^ giornata: oggi in campo Inter, Napoli e Juventus
La 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive si è aperta con un poker: il Torino ha battuto il Parma 4-1, proiettandosi con entusiasmo alla trasferta di San Siro contro il Milan di sabato prossimo (ore 18). Oggi le cose iniziano a farsi più bollenti, specialmente per la parte alta della classifica. Alle ore 15 scendono in campo Inter e Atalanta: la squadra di Chivu deve riscattarsi dopo la sconfitta nel Derby e vuole scacciare i fantasmi di una possibile rimonta; quella di Palladino deve reagire dopo la lezione subita dal Bayern in Champions. Alle 18 tocca al Napoli, in casa contro il Lecce: i partenopei con una vittoria si porterebbero a -1 dal Diavolo. Infine la Juventus sarà ospite dell'Udinese: i bianconeri alle 20.45 possono ridurre il gap da Como e Roma che si sfideranno domenica.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma 4-1
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
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