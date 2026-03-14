Vigilia di Lazio-Milan: quando e dove vedere la conferenza di Allegri
MilanNews.it
Quest'oggi è il giorno di vigilia di Lazio-Milan, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, come di consueto, interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro i biancocelesti: l'allenatore livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Milanello a partire dalle 12. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero. L'evento sarà disponibile anche in diretta su Milan Tv e sulla app ufficiale rossonera.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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