Dallera: "Rabiot tesoro ritrovato in vista del derby. Pareggio a Parma incidente di percorso"
Nel corso della puntata del mercoledì di Tutti Convocati, programma di Radio 24, è intervenuto anche il giornalista e caporedattore del Corriere della Sera Daniele Dallera che ha parlato del Milan e della situazione relativa alla squadra rossonera, giunti alla terza sosta stagionale.
Le parole di Daniele Dallera sul Milan e la situazione della squadra rossonera in questa sosta: "Il pareggio del Milan è un incidente di percorso, ma bisogna pensare alle cose positive come il ritorno di Rabiot: il cuore, la regia e la testa di Rabiot sono fondamentali, Allegri è andato a riprenderselo. È un tesoro ritrovato in vista di un derby da giocare"
