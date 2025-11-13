Padovan: "Gimenez non è un fenomeno, ma può essere funzionale al gioco del Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sul delicato discorso degli attaccanti, particolarmente in difficoltà in questo inizio di stagione.

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?

"Gimenez, perché mi sembra strano che il suo rendimento sia questo. E' un giocatore per il quale condivido l'opinione di molti colleghi secondo cui è forte. Non è un fenomeno ma può essere funzionale al gioco del Milan".