L'ex Chief Analyst del Liverpool: "Preso Salah grazie al sistema di analisi dei dati"

Ian Graham, ex Chief Analyst del Liverpool, è stato intervistato a Sky Sport e ha rivelato alcune delle mosse dei Reds sul mercato degli anni passati, in particolare quella relativa a Mohamed Salah: "Klopp aveva molta voce in capitolo sugli acquisti. E quell'estate voleva Brandt, per il suo grande talento e l'attitudine che aveva mostrato già in giovane età. Noi, grazie al nostro sistema di analisi dei dati, abbiamo concordato con lui che il giocatore dovesse essere certamente inserito nella shortlist di quattro giocatori come possibile rinforzo in quel ruolo, ma per noi non era l'opzione numero uno".

Continua Graham: "Salah aveva dei prospetti migliori in ogni categoria. Jurgen è stato bravo a farsi convincere e a convincere a sua volta la proprietà che Mo fosse la scelta migliore nonostante il suo passato di scarso successo al Chelsea. La realtà è che in Serie A stava facendo benissimo e che anche in Inghilterra non aveva giocato affatto male. Aveva solo giocato poco, che è diverso. Ma in quel Chelsea era difficilissimo trovare spazio: anche De Bruyne e Lukaku avevano pochissimi minuti. Quindi, in verità, non serviva un genio a capire che Salah fosse forte. Ma i dati hanno certamente aiutato a 'giustificare', anche agli occhi della proprietà americana, l'investimento di oltre 40 milioni su di lui invece che su Brandt, quattro anni più giovane"