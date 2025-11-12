Milan, Ibra vuole Lewandowski: ci sono già stati dei contatti con il suo agente (è lo stesso di Nkunku). Le ultime dalla Spagna

vedi letture

Il Milan fa sul serio per Robert Lewandowski. Lo scrive in Spagna il noto quotidiano catalano Sport che spiega che il club rossonero è pronto a prendere il centravanti polacco la prossima estate se il giocatore dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto con i Blaugrana che scade il prossimo 30 giugno. In via Aldo Rossi ci stanno pensano seriamente e uno dei maggiori sostenitori di questa operazione di mercato è Zlatan Ibrahimovic.

COME MODRIC? - Un primo contatto tra la dirigenza del Milan e i rappresentanti di Lewandowski sarebbe già avvenuto e ora ne sono attesi altri (lo scrive Sky Sport CH). Il polacco, che l'anno prossimo ad agosto compirà 38 anni, è seguito da Pini Zahavi, che è lo stesso procuratore che cura gli interessi di Christopher Nkunku. I rossoneri puntano a mettere sul piatto un contratto di almeno due anni, così da far capire al giocatore che il Diavolo punta forte su di lui. In via Aldo Rossi sperano di ripetere l'operazione che ha portato Luka Modric a Milanello: il croato è infatti arrivato a zero questa estate ed è diventato subito insostituibile, mettendo a disposizione la sua qualità, leadership ed esperienza.

DECISIONE A FINE STAGIONE - Come ha dichiarato nelle scorse ore, Lewandowski non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Sempre secondo Sport, la sua priorità è di restare al Barça e sarebbe anche pronto ad accettare un rinnovo con un'importante riduzione dello stipendio. Le parti si vedranno a fine stagione e verrà presa una decisione. Intanto comunque i Blaugrana si guarderanno intorno per non farsi trovare impreparati nel caso in cui il polacco dovesse decidere di andare via. Lo stesso farà ovviamente anche il giocatore, autore finora di sette gol in nove partite di Liga.

