Il Milan e una sosta al momento giusto. Allegri vuole equilibrio per arrivare alla giusta mentalità

Benedetta sosta Nazionali? Forse questa volta sì. Il Milan vive un momento di transizione, con Massimiliano Allegri tornato in panchina per riportare i rossoneri in alto. Allegri, noto per la sua capacità di costruire squadre equilibrate, ha davanti a sé l’obiettivo dichiarato di riportare il Milan in Champions League già dalla prossima stagione.

Il cammino in campionato mostra luci e ombre. La squadra alterna momenti di brillantezza a cali di intensità e concentrazione. Manca continuità nei 90 minuti, e troppo spesso le occasioni create non vengono concretizzate. I rossoneri mostrano punti di forza evidenti, tra cui la leadership del tecnico, la qualità dei nuovi acquisti e una rosa più profonda, ma rimangono criticità da risolvere rapidamente.

La sosta per le nazionali rappresenta un’opportunità cruciale. Allegri, nonostante il gruppo sia ridotto e contando anche la situazione infortunati, può respirare e lavorare sugli accorgimenti tecnico-tattici che alla distanza possono fare tutta la differenza del mondo.

Oltre all’aspetto tecnico, la sosta è fondamentale per la gestione dei giocatori: recuperare chi è infortunato o rientrato da acciacchi leggeri, integrare chi ha giocato meno e motivare la rosa. Allegri ha un obiettivo chiaro, che poi è quello che è sempre stato il diktat principale della sua filosofia di calcio: cercare di dare la mentalità vincente attraverso la coesione del gruppo.

Il Milan deve sfruttare al massimo questa sosta: se Allegri sfrutterà la pausa per consolidare concetti tattici, correggere difetti e rafforzare la mentalità di squadra, la ripresa del campionato potrà segnare un vero salto di qualità. La Champions League non è solo un obiettivo di classifica, ma una misura della rinascita del Milan sotto la guida di un tecnico che conosce i segreti per trasformare una squadra in una vera squadra dopo le ultime delusione nelle scorse stagioni. L'obiettivo è chiaro e i rossoneri non possono rimanere a guardare e non possono pensare di poter arrivare ad altre delusioni.

