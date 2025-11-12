Il Milan e una sosta al momento giusto. Allegri vuole equilibrio per arrivare alla giusta mentalità

Il Milan e una sosta al momento giusto. Allegri vuole equilibrio per arrivare alla giusta mentalitàMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Federico Calabrese

Benedetta sosta Nazionali? Forse questa volta sì. Il Milan vive un momento di transizione, con Massimiliano Allegri tornato in panchina per riportare i rossoneri in alto. Allegri, noto per la sua capacità di costruire squadre equilibrate, ha davanti a sé l’obiettivo dichiarato di riportare il Milan in Champions League già dalla prossima stagione.

Il cammino in campionato mostra luci e ombre. La squadra alterna momenti di brillantezza a cali di intensità e concentrazione. Manca continuità nei 90 minuti, e troppo spesso le occasioni create non vengono concretizzate. I rossoneri mostrano punti di forza evidenti, tra cui la leadership del tecnico, la qualità dei nuovi acquisti e una rosa più profonda, ma rimangono criticità da risolvere rapidamente.

La sosta per le nazionali rappresenta un’opportunità cruciale. Allegri, nonostante il gruppo sia ridotto e contando anche la situazione infortunati, può respirare e lavorare sugli accorgimenti tecnico-tattici che alla distanza possono fare tutta la differenza del mondo.

Oltre all’aspetto tecnico, la sosta è fondamentale per la gestione dei giocatori: recuperare chi è infortunato o rientrato da acciacchi leggeri, integrare chi ha giocato meno e motivare la rosa. Allegri ha un obiettivo chiaro, che poi è quello che è sempre stato il diktat principale della sua filosofia di calcio: cercare di dare la mentalità vincente attraverso la coesione del gruppo.

Il Milan deve sfruttare al massimo questa sosta: se Allegri sfrutterà la pausa per consolidare concetti tattici, correggere difetti e rafforzare la mentalità di squadra, la ripresa del campionato potrà segnare un vero salto di qualità. La Champions League non è solo un obiettivo di classifica, ma una misura della rinascita del Milan sotto la guida di un tecnico che conosce i segreti per trasformare una squadra in una vera squadra dopo le ultime delusione nelle scorse stagioni. L'obiettivo è chiaro e i rossoneri non possono rimanere a guardare e non possono pensare di poter arrivare ad altre delusioni.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS