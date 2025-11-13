Criscitiello sicuro: “Rabiot è più importante di Modric"
Durante l'ultima puntata del podcast Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato la partita tra Parma Milan e ha analizzato quali sono i problemi principali che i rossoneri hanno riscontrato contro i ducali e nelle altre partite. Vediamo cosa ha detto nel dettaglio:
“Tutti parlando di Modric perchè ha un cognome importante, però il centrocampo del Milan è Modric si ma quello che è più importante è Rabiot perchè con Rabiot il Milan cambia radicalmente. Il problema attaccante ce l’hai ed è oggettivo, volete promuovere Nkunku come prima punta o come falso nueve ma non lo è minimamente, al massimo fategli fare l’esterno sinistro o l’alternativa a Leao, e poi la difesa è quella che è. Hanno sbagliato un paio di acquisti questa estate, Estupinian a me col Brighton di De Zerbi mi era piaciuto molto, l’ho visto tre volte, qui al Milan sembra un altro giocatore”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan