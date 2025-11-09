Altri 2 punti buttati. Blackout mentale incredibile. Male, male, male...

Il Milan ha buttato via una partita che, avanti di 2 gol e in controllo, doveva essere già vinta. Peccato mortale che una squadra che vuole puntare a qualcosa di importante non può di certo permettersi. Ancora più grave visto che la squadra è recidiva contro le piccole. Addirittura sono 7 i punti persi nelle gare contro Cremonese, Pisa e Parma. I ducali avevano realizzato solo 5 gol in tutto il campionato prima di ieri: col Milan 2, oltre a un palo e ad altre reti sfiorate. Partita che di fatto è cambiata sull'errore incredibile di Estupinan: inaccettabile a certi livelli. In vantaggio sul pallone, non puoi perderlo in quella maniera. Parliamo oltretutto di un giocatore che ha quasi 28 anni: non può commettere un errore da 'ragazzino' inesperto. Dopodiché, anche se il Parma accorcia, la squadra rossonera non deve smettere di giocare e non può consegnarsi completamente agli avversari. Blackout preoccupante: problema di testa, su cui servirà lavorare e anche molto.

Ne è uscita una partita non da squadra di Allegri: subito troppo dietro, ma anche sbagliato troppo là davanti, dove certi gol non si possono sbagliare perché poi pesano come macigni. Se riavvolgiamo il nastro di questo inizio di campionato sono davvero tante le reti sbagliate in situazione estremamente vantaggiose. Appunto: rimangono enormi perplessità sulla chiamata del Var in occasione del rigore su Saelemaekers: davvero inspiegabile. Bravo Di Bello che con personalità ha confermato il penalty.

Alla ripresa tra 2 settimane ci sarà il derby contro l'Inter, stasera impegnata con la Lazio.

La pausa questa volta servirà, si spera, non per perdere giocatori ma per ritrovare pedine importanti. Pulisic nelle migliori condizioni, Rabiot e finalmente anche Jashari. Non dimentichiamo che fin qui lo svizzero, uno degli acquisti più costosi della storia del Milan, di fatto non si è mai visto. La necessità del difensore è anche a livello numerico.

Ma a questa squadra serve anche una punta di valore, che sicuramente non è facile da trovare nel mercato di riparazione. Magari attraverso uno scambio con Gimenez e tanta fantasia. Il messicano ha poco tempo per far cambiare idea a tutti. Va detto che Nkunku non sta facendo meglio: 40 milioni a oggi spesi malissimo. Ieri ennesima prova incolore: passaggio all'indietro e poco altro. Quando dopo 11 partite i tuoi due attaccanti sono fermi a zero gol, allora hai un problema enorme da risolvere al più presto.