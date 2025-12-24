Ma quanto è costato Origi al Milan? Il costo per partita, al minuto e a gol

Con un breve comunicato pubblicato ieri sul proprio sito, il Milan ha annunciato la risoluzione del contratto di Divock Origi: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro". Arrivato in rossonero nell'estate 2022 a zero dal Liverpool, il belga ha di fatto giocato una sola stagione con la maglia del Diavolo, mentre in quelle successive è stato un anno in prestito al Nottingham Forest e poi è stato fuori rosa senza giocare più.

QUANTO RISPARMIA IL MILAN - Ma come impatterà questo addio sui conti dei rossoneri? E quanto è costato Origi al Milan in questi anni? Se lo chiede anche Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) che spiega: "Ipotizzando che il club rossonero non riconosca, con la risoluzione del contratto, i restanti sei mesi della stagione corrente, il Milan risparmierebbe 2,6 milioni di ingaggio lordo più 165mila euro di quota di ammortamento per una cifra vicina ai 3 milioni. Inoltre, il Milan ha già iscritto nel bilancio della passata stagione una svalutazione da 165mila euro, pari al valore residuo del calciatore al 30 giugno 2025".

QUANTO E' COSTATO? - In questi tre anni e mezzo, Origi è costato al Milan 13,8 milioni di euro tra commissioni e stipendio lordo: "Considerando che il belga ha giocato in tutto 36 partite, con un minutaggio relativamente basso, l’attaccante ex Liverpool è costato al Milan 382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol viste le sole due reti segnate in rossonero" conclude Calcio e Finanza.