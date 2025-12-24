Milan, ora il rebus è sul difensore: da Gomez a Gatti, tutti i nomi

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore. E' questo l'obiettivo di Igli Tare che, dopo aver chiuso Niclas Fullkrug sistemando - almeno sulla carta - il reparto offensivo, deve premere per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo innesto difensivo. Nell'edizione odierna, Tuttosport ha stilato una lista di quelli che sono i nomi potenzialmente raggiungibili dal Diavolo. Nomi già accostati e new entry, pista più raggiungibili di altre e un puzzle che è ancora di complicata risoluzione.

Koni De Winter non sta convincendo e le ultime prestazioni sono state negative, nemmeno il giovane Odogu ha dimostrato di poter essere dei ricambi affidabili in chiave scudetto-zona Champions del trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. La dirigenza rossonera cerca un difensore esperto e a basso costo, meglio se in prestito con diritto come Füllkrug. Ma quali sono i nomi?

Il preferito rimane Joe Gomez del Liverpool, jolly difensivo che il Diavolo aveva già sfiorato a fine agosto. La trattativa sembrava anche a un buon punto, poi Guehi, capitano del Crystal Palace, non è arrivato ad Anfield e l'operazione si è arenata. Il Milan ha bussato ancora alla porta del Liverpool, ma Arne Slot non ha finora aperto alla cessione dell’ex nazionale inglese. La situazione potrebbe cambiare a gennaio inoltrato, soprattutto se il Liverpool dovesse acquistare un difensore.

Intanto è stato proposto ancora il francese Axel Disasi del Chelsea, ma l'operazione non convince del tutto e intanto pare essersi inserita la Roma. Nella lista c'è anche Sule del Borussia Dortmund, ma i tedeschi non vorrebbero cederlo. Sondaggio esplorativo anche per l'ex interista Mile Skriniar, colonna del Fenerbahce che però non intende assolutamente privarsene. Attenzione anche a Eric Dier, rientrato da poco da un infortunio col Monaco: sta giocando poco e potrebbe provare una nuova esperienza.

L'ultima novità arriva direttamente da Massimiliano Allegri, che avrebbe indicato il nome di Federico Gatti. Il centrale con Spalletti non ha giocato molto, e Allegri è colui che lo lanciò tra i grandi nel 2022. Insomma, tanti nomi ma per adesso soltanto suggestioni. Da capire quale sarà la prossima mossa di Tare.