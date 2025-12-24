Il Milan ha prenotato Vlahovic a zero per la prossima estate: le ultime di Repubblica

Grandi movimenti in attacco in casa rossonera per gennaio che per l'estate: il Milan ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Niclas Fullkrug che ieri ha svolto le visite mediche di rito e oggi sarà per la prima volta a Milanello per conoscere Max Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra. Ma non è finita qui perchè il club di via Aldo Rossi è vicina a chiudere anche l'acquisto del 2007 Andrej Kostic dal Partizan Belgrado.

Lo riferisce Repubblica che aggiunge poi che il suo agente è Darko Ristic, lo stesso di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che è in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Sfruttando gli ottimi rapporti con il noto procuratore, il Milan avrebbe "prenotato" il serbo a parametro zero per la prossima estate.