Il Milan ha prenotato Vlahovic a zero per la prossima estate: le ultime di Repubblica
MilanNews.it
Grandi movimenti in attacco in casa rossonera per gennaio che per l'estate: il Milan ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Niclas Fullkrug che ieri ha svolto le visite mediche di rito e oggi sarà per la prima volta a Milanello per conoscere Max Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra. Ma non è finita qui perchè il club di via Aldo Rossi è vicina a chiudere anche l'acquisto del 2007 Andrej Kostic dal Partizan Belgrado.
Lo riferisce Repubblica che aggiunge poi che il suo agente è Darko Ristic, lo stesso di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che è in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Sfruttando gli ottimi rapporti con il noto procuratore, il Milan avrebbe "prenotato" il serbo a parametro zero per la prossima estate.
Pubblicità
Calciomercato Milan
L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milandi Carlo Pellegatti
Le più lette
3 L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milan
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Antonio VitielloE' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com