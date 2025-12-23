Origi saluta (finalmente) il Milan dopo quasi mille giorni dall'ultima presenza

L'avventura di Divock Origi al Milan, iniziata nell'estate 2022 quando sbarcò in rossonero a costo zero dopo che era scaduto il suo contratto con il Liverpool, è arrivata ai titoli di coda: nelle scorse ore, infatti, il club di via Aldo Rossi e l'attaccante belga hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del suo contratto che era in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan risparmierà quindi una parte del denaro che ancora gli deve e chiuderà finalmente un capitolo molto deludente.

ORIGI SALUTA - Origi saluta così il Diavolo dopo quasi mille giorni dalla sua ultima presenza in campo con la maglia rossonera: era il 28 maggio 2023 e Origi entrò in campo all'86' al posto di Olivier Giroud in un match vinto 1-0 dal Milan in casa della Juventus. Da quel giorno, l'ex Liverpool non ha più giocato nemmeno un minuto con il Diavolo. Nella stagione 2023-2024, il belga è andato in prestito al Nottingham Forest che non lo ha riscattato al termine della stagione visto il suo deludente rendimento (una sola rete in 22 presenze). Dopo essere rientrato a Milano, Origi ha rinunciato poi a tutte le offerte che gli sono arrivate ed è stato messo fuori rosa dal Diavolo (quet'anno era stato aggregato al Milan Futuro, ma non si è mai allenato con la formazione di Oddo).

PICCOLO RISPARMIO - Ora siamo finalmente arrivati all'epilogo di questa pessima vicenda, che permetterà alla società di via Aldo Rossi di risparmiare qualcosa. Una magra consolazione visto quanti soldi il Milan ha dovuto dare ad Origi in questi anni: 4 milioni netti a stagione, più di 300 mila euro al mese (va escluso il periodo in prestito al Forest che si prese carico di pagare interamente il suo stipendio). Per fortuna ora è stata messa la parola fine a questa vicenda piuttosto surreale, con il giocatore che ha detto no a tutte le proposte che gli sono arrivate sul tavolo nell'ultimo anno e mezzo e ha preferito rimanere al Milan senza giocare.