Dalla Turchia: il Besiktas vuole Loftus-Cheek. Il possibile ruolo di Abraham nella trattativa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:21Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Tra gli obiettivi del Besiktas per il mercato di gennaio ci sarebbe anche Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che starebbe pensando di lasciare il Milan per andare a giocare con continuità e giocarsi le sue chance per conquistare un posto nell'Inghilterra per il prossimo Mondiale. Lo scrive in Turchia il portale Sporx che aggiunge poi che l'inglese piace anche ad alcuni club inglesi e tedeschi. 

Un ruolo importante nella trattativa per portare Loftus-Cheek al Besiktas potrebbe averlo Tammy Abraham, ex attaccante rossonero che ora milita nel club turco, il quale potrebbe parlare con il suo ex compagno di squadra a Milanello per proare a convincerlo ad accettare la corte della società bianconera. 