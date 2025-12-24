Pellegatti sicuro: “Affare Kostic apri pista per Vlahovic in estate”

Nell'ultimo video del suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle voci riguardanti Anderj Kostic, giovane attaccante del Partizan che in queste ore è stato accostato fortemente alla società rossonera. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Andrej Kositc è un giocatore interessante, nato il 16 gennaio 2007, quindi è un giocatore che avrà 19 anni il 16 gennaio appunto. È un giocatore da seguire per 2 motivi: 1 perchè è bravo, alto 190 cm, giocatore fisico, giocatore nazionale montenegrino, giocatore che è titolare nel Partizan e quindi un giocatore che potrebbe essere utile per il presente ma soprattutto per il futuro. Non so se lo prenderemo, non so se lo prenderemo solo per Milan Futuro. Dicevo da seguire per 2 motivi perchè serve al Milan e quindi al Milan deve chiudere l'affare, serve a Milan Futuro e soprattuto per vedere se ha già l'estimmate per venire a giocare in prima squadra. Il problema è il solito discorso relativo alla valutazione: il Partizan fa l'offeso perchè dice che il Milan gli ha offerto solo 2.5 milioni. Il Milan dice di no e che ha offerto 5 milioni di euro. Qua c'è già una discrepanza. La sensazione è che si farà perchè il ragazzo vuole venire al Milan. L'altro motivo importante per prenderlo è che l'agente è lo stesso di Vlahovic e questo affare potrebbe fungere da apri pista per l'arrivo di Dusan in estate"