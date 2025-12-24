Klinsmann crede in Fullkrug: "Potrebbe davvero funzionare: può giocare anche con Gimenez"

Niclas Fullkrug è il nuovo rinforzo dell'attacco del Milan: il centravanti tedesco classe 1993 è arrivato lunedì sera in città e nella giornata di martedì ha svolto le visite mediche con il club rossonero. L'ufficialità arriverà solamente a inizio gennaio, quando si aprirà la finestra invernale di calciomercato. L'affare però è cosa fatto ed è da giorni oggetto di opinioni illustri. Una delle ultime quella dell'ex attaccante tedesco Jurgen Klinsmann che ha parlato a Sky Sports DE del nuovo numero 9 milanista.

Le parole di Klinsmann su Fullkrug: "Avrebbe potuto anche aspettare un po' al West Ham, finché non avesse trovato continuità e segnato i suoi gol, ma ha detto: 'No, il tempo sta un po' scappando e ora decido di fare questo passo'. Si inserisce bene, perché nel calcio che si gioca in Italia e anche al Milan è richiesta efficienza, e lui è efficiente. È un uomo d'area, un vero numero nove che apre spazi per gli altri. Penso per esempio a Christian Pulisic. Può anche giocare senza problemi in una coppia d'attacco con Santiago Gimenez o con altri giocatori. Potrebbe davvero funzionare".