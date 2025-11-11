Lewandowski come Modric: il Milan valuta il clamoroso affare

vedi letture

Roberto Lewandowski è in scadenza con il Barcellona il prossimo giugno, ma di andarsene in MLS o in Arabia Saudita non ne avrebbe alcuna intenzione. Il polacco è convinto di poter dire ancora la sua e fare la differenza ad alti livelli, nonostante i 36 anni di età, ed è per questo che è sua priorità (e volontà) restare in Europa.

Ed è qui che entra in gioco il Milan, perché stando ai colleghi di Tuttosport dalle parti di via Aldo Rossi starebbero seriamente valutando il clamoroso affare, più in vista dell'estate che a gennaio, seguendo un po' la linea utilizzata con Luka Modric, che fino a questo momento potremmo dire che ha decisamente portato i suoi frutti.