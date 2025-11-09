Moretto: "Il Milan è veramente intenzionato a prolungare il contratto di Leao"

Anche contro il Parma è stato tra i migliori in campo co un gol ed un assist prezioso che Pulisic ha incredibilmente sprecato: Rafael Leao da quando è tornato dall’infortunio sta tornando ai suoi soliti, alti, livelli. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla così del futuro del portoghese:

“Parliamo di uno dei più forti in Serie A ed in Europa: Leao ha dimostrato di avere le qualità per essere tra i migliori nel suo ruolo. Ci sono novità anche sul futuro e sul contratto. Leao sempre più protagonista, sempre più trascinatore in questo Milan di Allegri. Sette partite di campionato, quattro gol ed un assist. Un Leao sempre più decisivo, un calciatore che regala assist, come quello a Pavlovic, e anche rigorista. Non c’è tanto da parlare per quanto riguarda il mercato intorno a Leao perché il Milan già in estate aveva accarezzato l’idea di prolungare il contratto del portoghese. Nelle ultime settimane questa idea è riemersa nella testa dei dirigenti rossoneri. Voglio spiegare di come il Milan sia veramente intenzionato a prolungare il contratto di Leao, in scadenza nel 2028.

Un prolungamento che riconoscerebbe il rendimento in campo del calciatore ed il fatto che in estate Leao, nonostante alcuni interessamenti, ha sempre dato massima priorità e rispetto al Milan. Mi parlano di un contratto che potrebbe essere prolungato di altri due o tre anni, quindi dettaglio ancora da discutere. Però l’aspetto fondamentale è che comunque questo tipo di rinnovo sarebbe un prolungamento… Nel calcio e nel Milan mi viene difficile dire che ci sono calciatori incedibili e intoccabili, sicuramente il Milan, eventualmente, se arrivasse un’offerta importante la dovrebbe comunque considerare e valutare, ma lo farebbe per Leao così come per qualsiasi altro calciatore. Su questo non ci sono dubbi. È una questione anche di regola del mercato. Ma sicuramente ad oggi l’intenzione del Milan è quella di prolungare il contratto di Leao. In passato si è parlato tanto di Barcellona o club inglesi, ma questi sono poi discorsi da valutare a fine anno”.