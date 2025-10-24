Più comunicati che certezze: ma alla fine Milan-Como in Australia si gioca o no?

Milan-Como è una sfida che potrebbe segnare la storia, eppure resta oggetto di dibattito. Da un lato la Football Australia ha dato il suo parere favorebole parlando esplicitamente di "evento storico per il calcio mondiale", dall'altro, però, restano numerose incognite che alimentano i dubbi attorno a questa decisione: servirà ancora l'autorizzazione della FIFA e dell'AFC, che a quanto pare starebbe ricevendo pressioni per non autorizzare la gara.

Cosa dice la FA

Nel documento indirizzato al ministro dello Sport e vice premier Rita Saffioti, il presidente della Federcalcio australiana Isaac ha sottolineato che Milan-Como in Australia richiede "massima cautela e responsabilità". Viene evidenziato che la partita presenterebbe notevoli vantaggi economici e commerciali, ma che è fondamentale garantire un impatto positivo anche sul livello locale, nelle comunque calcistiche australiane. E ai calciatori e ai tifosi (italiani) nessuno ci pensa?

Cosa manca per l'ufficialità

Anche se la UEFA ha già dato l'okay in via eccezionale per iniziativa, non è sufficiente: si attendono l'autorizzazione della FIFA e dall'AFC, che a quanto pare starebbe subendo forti pressioni esterne per non autorizzare la partita. I club coinvolti sono indubbiamente divisi, visto che allenatori e giocatori, tra i quali anche lo stesso Max Allegri ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di questa sera contro il Pisa, hanno manifestato scetticismo auspicando che magari la partita si possa comunque giocatore in Italia, avendo il precedente di Villarreal-Barcellona (che si doveva giocare a Miami) che può rafforzare la loro posizione.

