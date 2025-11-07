Romano: "Lewandowski al Milan a gennaio impossibile. Il suo addio più fattibile in estate.."
Nelle ultime settimane si erano fatte insistenti le voci, principalmente dall'estero che avrebbero visto un ipotetico trasferimento già a gennaio dell'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski al Milan. Un colpo "Alla Modric" Ad oggi però difficilmente fattibile. Come confermato anche da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, l'attaccante polacco non avrebbe intenzione di trasferirsi a gennaio, anzi.
Romano: "Da ciò che sappiamo, Lewandowski non ha in programma alcun trasferimento a gennaio, poiché il suo desiderio e la sua attenzione sono rivolti al completamento della stagione al Barça. Restano invece più alte le possibilità di un trasferimento a parametro zero in estate..".
